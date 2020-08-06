PFDK'dan Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)

, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na toplamda 75 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.başkanı'nun, 29.07.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayıveile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadabaşkanı'nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyleveile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaantrenörü'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaantrenörü'in, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaantrenörü'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaantrenörü'ün, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaantrenörü'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaantrenörü'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'un, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'nun, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'nın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadamasörü'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadamasörü'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadasporcusu'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadasporcusu'nun, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadasporcusu'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadasporcusu'un, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadasporcusu'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadasporcusu'un, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadasporcusu'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadasporcusu'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'nın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Kulübünün, 30.07.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig Play-Off müsabakasında, yedek kulübesindeki futbolcularının ve localarda yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, yedek kulübesindeki futbolcularının ve mensuplarının, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, antrenör ve futbolcularının müsabaka sonrası flaş röportajlara katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/5. maddesine aykırı davranılması nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadaKulübünün, antrenörünün basın toplantısına katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 9/2. maddesine aykırı davranılması nedeniyleile cezalandırılmasına,'nin, 30.07.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig Play-Off müsabakasında, yedek kulübesindeki futbolcularının ve localarda yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada'nin, yedek kulübesindeki futbolcularının ve mensuplarının, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,'nin, 28.07.2020 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MANİSASPOR FK TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada'nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada'nin, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadasporcusu'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyleveile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadasporcusuhakkında; tedbire uymama eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığındanAynı müsabakadagörevlisi'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakadagörevlisi'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyleile cezalandırılmasına,'nın, 28.07.2020 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MANİSASPOR FK TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada'nın, protokol tribününde yer alan mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyleile cezalandırılmasına,'ın, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/7. maddesine aykırı eylemi nedeniyle ve aynı madde uyarıncavecezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)'nin, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/g. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 16/2. maddesi uyarıncacezası ile cezalandırılmasına,Karar verilmiştir.