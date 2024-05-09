PFDK sevkleri belli oldu

TFF, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'u PFDK'ye sevk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK sevkleri belli oldu
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09 Mayıs 2024 16:52
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadaki "saha olayları" nedeniyle disipline gönderildi.

Vavacars Fatih Karagümrük de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor'un ise aynı maçtaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahüratı" sonrası disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.

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