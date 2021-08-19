PFDK, Marcao'nun cezasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.



Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı.



Galatasaray Kulübü de Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti nedeniyle Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.



KAÇIRACAĞI MAÇLAR



Marcao, Galatasaray'ın Hatayspor, Kasımpaşa (D), Trabzonspor (D), Alanyaspor, Kayserispor (D), Göztepe, Ç. Rizespor (D), Konyaspor ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.



İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI



"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."







