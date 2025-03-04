PFDK'den, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ceza!

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 46 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'den, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ceza!
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04 Mart 2025 23:44
Son güncelleme 04 Mart 2025 23:45
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a toplam 46 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ve Doğan'ın yaptığı açıklamalarına 23'er gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra toplamda 750 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Trabzonspor Kulübü'ne ise farklı gerekçelerle toplam 1 milyon 168 bin lira para cezası uygulandı.

Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'ye ise çeşitli nedenlerle 168'er bin lira para cezası verildi.

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