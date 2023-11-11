PFDK'den Hakan Yakın'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İstanbulspor teknik direktörü Hakan Yakın'a 1 maç men cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'den Hakan Yakın'a ceza
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11 Kasım 2023 00:09
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın'a 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yılport Samsunspor'un antrenörü David Pietrzyk ile İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası aldı.

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