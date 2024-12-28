Petkimspor yılın son maçında

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, 2024 yılının kapanış mücadelesinde pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Aliağa Belediyesi
Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Maçta salonda seyirciler için yeni yıla özel yarışmalar ve etkinlikler de düzenlenecek. Petkimspor bu sezon ligde ilk 11 haftada 4 galibiyet alırken, Galatasaray ise 8 galibiyetle üst sıralarda yer alıyor.
Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Maçta salonda seyirciler için yeni yıla özel yarışmalar ve etkinlikler de düzenlenecek. Petkimspor bu sezon ligde ilk 11 haftada 4 galibiyet alırken, Galatasaray ise 8 galibiyetle üst sıralarda yer alıyor.