Petkimspor'dan geleceğe yatırım!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezon öncesi Antalya'daki elemeleri geçerek normal sezonda ilk kez mücadele etmeye hak kazanan Aliağa Petkimspor, altyapı kadrosunu genç bir takviyeyle güçlendirdi.



Aliağa ekibi, U16 Milli Takımı'nda da forma giyen 16 yaşında, 2.17 boyundaki pivot Ahmet Kerim Andıç'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncunun transferiyle ilgili, "2008 jenerasyonunun önemli isimlerinden, 2.17 metre boyundaki Ahmet Kerim Andıç altyapımıza transfer olmuş ve kendisiyle uzun süreli bir sözleşme imzalanmıştır. U16 Milli Takımı'mızın pivotu olan Ahmet Kerim, Uzun Oyuncu Bireysel Gelişim Antrenörü Kenan Bajramovic ile çalışmalara başlamış olup, BGL ve altyapı takımlarımızda forma giyecektir. Kendisine Petkimspor forması altında başarılar diliyor ve Ailemize hoş geldin diyoruz" açıklamasını yaptı. Petkimspor, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk haftasında 1 Ekim Salı günü Polonya'da King Szczecin deplasmanına çıkacak.