Perez'den Mbappe cevabı!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bir taraftarla yaşadığı Kylian Mbappe diyalogu ile dikkat çekti.



Perez, bir taraftarın Mbappe'nin transferini istemesinin ardından, "Mbappe ile sözleşme imzalayacağım ama bu sezon değil" sözlerini kullandı.



Kylian Mbappe, özellikle geçen sezon uzun süre Real Madrid'in transfer gündemini işgal etmiş ancak daha sonra PSG ile yeni sözleşme imzalamıştı.



Fransız yıldızın PSG ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ