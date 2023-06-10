Perez'den Mbappe cevabı!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe ile sözleşme imzalayacağını ancak bunun bu sezon olmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Perez'den Mbappe cevabı!
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10 Haziran 2023 20:12
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bir taraftarla yaşadığı Kylian Mbappe diyalogu ile dikkat çekti.

Perez, bir taraftarın Mbappe'nin transferini istemesinin ardından, "Mbappe ile sözleşme imzalayacağım ama bu sezon değil" sözlerini kullandı.

Kylian Mbappe, özellikle geçen sezon uzun süre Real Madrid'in transfer gündemini işgal etmiş ancak daha sonra PSG ile yeni sözleşme imzalamıştı.

Fransız yıldızın PSG ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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