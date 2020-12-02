Pepe: 'Ronaldo'yla gece 2'de soğuk suya girerdik'

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Pepe, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Cristiano Ronaldo üzerine açıklamalarda bulundu.



Pepe, ilerleyen yaşa rağmen fiziklerini korumaları üzerine de sırlarını paylaştı.



"GECE TESİSE GİDERDİK"



37 yaşındaki başarılı stoper; "Her zaman maç sonrasında nasıl kendimi ileriye götürebileceğimi düşündüm. Maç bitince bir sonraki maça hazırlık başlar. Real Madrid'de Ronaldo varken, gecenin ikisinde tesise gidip soğuk suya girerdik. Bugün makineler, vücudunun kendisini yenilemesi için gereken soğuğu sağlıyor." açıklamasında bulundu.



Pepe açıklamalarının devamında; "37 yaşında sözleşme yenileyebilmemin sebebi sürekli mükemmeli arıyor olmam." dedi.



Pepe, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez grup aşamasını geçmesinde baş aktörlerden biriydi.



