Pep Guardiola, sözleşme uzatıyor!

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, İngiliz ekibiyle yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. Guardiola, 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Pep Guardiola, sözleşme uzatıyor!
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19 Kasım 2024 23:43
Son güncelleme 19 Kasım 2024 23:46
Manchester City'de geleceği büyük bir merak konusu olan teknik direktör Pep Guardiola konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Manchester City ile Guardiola, sözleşme uzatmak konusunda anlaşmaya vardı. 53 yaşındaki teknik adam, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Guardiola'nın önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

2016 yılından bu yana Manchester City'de görev yapan Pep Guardiola, İngiliz ekibinde toplamda 18 kupa kazandı.

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