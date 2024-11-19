Pep Guardiola, sözleşme uzatıyor!

Pep Guardiola, Manchester City ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 sezon daha uzatma konusunda anlaşmaya vardı.



Guardiola x City



1🏆 Şampiyonlar Ligi

1🏆 Kulüpler Dünya Kupası

6🏆 Premier Lig

1🏆 UEFA Süper Kupası

2🏆 Federasyon Kupası

4🏆 Lig… pic.twitter.com/YMyCBpUrAW



— Sporx (@sporx) November 19, 2024

Manchester City'de geleceği büyük bir merak konusu olan teknik direktör Pep Guardiola konusunda önemli bir gelişme yaşandı.Manchester City ile Guardiola, sözleşme uzatmak konusunda anlaşmaya vardı. 53 yaşındaki teknik adam, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayacak.Guardiola'nın önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.2016 yılından bu yana Manchester City'de görev yapan Pep Guardiola, İngiliz ekibinde toplamda 18 kupa kazandı.