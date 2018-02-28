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Pep Guardiola: ''Önceliğimiz şampiyon olmak''

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Arsenal maçı öncesinde asıl hedeflerinin Premier Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pep Guardiola: ''Önceliğimiz şampiyon olmak''
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28 Şubat 2018 19:42
Premier Lig'de bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın takipçisine 13 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan Manchester City, hafta sonu deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.

Zorlu maç öncesinde konuşan Guardiola, ilk hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtip ''Bizim ilk hedefimiz Premier Lig şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'ndan çok Premier Lig şampiyonu olmak istiyoruz. 6 maç daha kazanmak istiyoruz ve zorlu maçlarımız var'' şeklinde konuştu.

''ARSENAL'E KARŞI HEP ZORLANDIM''

Arsenal maçını da değerlendiren İspanyol teknik adam, ''Arsenal her zaman zor bir rakip. Özellikle sahalarında çok sert bir takım oluyor. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile buraya rakip olarak çıktım ve hep zorlandım'' dedi.



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