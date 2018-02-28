Pep Guardiola: ''Önceliğimiz şampiyon olmak''

Premier Lig'de bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın takipçisine 13 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan, hafta sonu deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.Zorlu maç öncesinde konuşan Guardiola, ilk hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtip ''Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'ndan çok Premier Lig şampiyonu olmak istiyoruz. 6 maç daha kazanmak istiyoruz ve zorlu maçlarımız var'' şeklinde konuştu.Arsenal maçını da değerlendiren İspanyol teknik adam, ''Arsenal her zaman zor bir rakip. Özellikle sahalarında çok sert bir takım oluyor. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile buraya rakip olarak çıktım ve hep zorlandım'' dedi.