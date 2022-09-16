Pep Guardiola'dan All-Star fikrine tepki!

Pep Guardiola, Chelsea'nin ABD'li sahibi Todd Boehly'nin Premier Lig'de NBA gibi All-Star müsabakası düzenlenmesi fikrine sıcak bakmadığını söyledi.



'All-Star fikri hakkında görünüşüz nedir?' sorusuna Gaurdiola yaptığı açıklamada, "Bir fikrim yok" ifadelerini kullandı.



Genel olarak ne düşünüyorsunuz? sorusuna ise deneyimli teknik adam, "Jürgen'e katılıyorum. Bana bunun mümkün olduğu tarihleri gösterselerdi harika olurdu. Ve böylece bir şeyler söyleyebilirdim ama şu durumda bir fikrim yok." açıklamasını yaptı.



Liverpool teknik Direktörü Jürgen Klopp da daha önce yaptığı açıklamada bu organizasyona karşı çıktığını belirten ifadeler kullanmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ