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Pelicans oyuncuları, Van Gundy ile "çok iyi anlaşmıyor"

New Orleans Pelicans oyuncularının, başantrenör Stan Van Gundy ile "çok iyi anlaşmadıkları" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans oyuncularının, başantrenör Stan Van Gundy ile "çok iyi anlaşmadıkları" iddia edildi.

Times-Picayune'dan Scott Kushner, Pelicans oyuncularının, takımla ilk sezonunda yer alan Van Gundy ile sezon içinde gerginlik yaşadıklarını belirtti.

The Athletic'den Sam Amick, yakın zamanda New Orleans'taki KHTK isimli radyo programında benzer bir iddiayı şu şekilde dile getirdi:

"New Orleans'ta, oyuncular koçla çok iyi anlaşamıyor. Orada sorunlar var."

Ligin en başarısız savunmalarından birine sahip olan Pelicans, sezon içinde 14 kez çift haneli fark yakaladığı maçları kaybetmişti.

NOLA ekibi, Van Gundy ile geçtiğimiz yılın Ekim ayında dört yıllık bir anlaşma imzalamıştı.


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