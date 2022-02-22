Pekin'de yarışan patenci dopingli çıktı!

Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışan İspanyol patenci Laura Barquero, dopingli çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Pekin'de yarışan patenci dopingli çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2022 20:43
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışan patenci İspanyol Laura Barquero'nun doping testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Uluslararası Test Ajansından (ITA) yapılan açıklamada, Barquero'nun Kış Olimpiyatları'nda yasaklı bir madde kullanması nedeniyle testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

ITA, 18 Şubat'ta sporcudan alınan bir numunenin, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasak listesinde bulunan bir madde içerdiğini bildirdi. Barquero'nun, Pekin'de çiftler pateni kısa programı sırasında test tabi tutulduğu açıklandı.

Pekin Kış Olimpiyatları'nda, Barquero ile birlikte toplam 4 sporcunun testi pozitif çıkmış oldu. Kayaklı koşu branşında mücadele eden Ukraynalı Valentyna Kaminska, kızak kategorisinde mücadele eden Ukraynalı Lidiia Hunko ve alp disiplini kayak branşında mücadele eden İranlı Hüseyin Save Şemşeki'nin de testleri pozitif çıkmıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.