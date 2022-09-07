Pedro'nun menajerinden G.Saray itirafı!

Fenerbahçe'nin İtalyan kulübü Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pedro'nun menajerinden G.Saray itirafı!
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07 Eylül 2022 14:13
Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'nun menajeri çok flaş açıklama yaptı.

İtalyan Tuttmercato'ya konuşan menajer Marco Piccioli, Pedro için devreye giren ilk Türk kulübünün Galatasaray olduğunu ifade etti.

Piccioli, yaptığı açıklamada sarı kırmızılılarla müzakerelerin uzaması sonrası Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve tercihlerini sarı lacivertlilerden yana kullandıklarını açıkladı.

Piccioli, "Başlangıçta Galatasaray'ın yoğun bir ilgisi vardı. Görüşmeler uzayınca, Fenerbahçe devreye girdi. Sonra oyuncuyla birlikte iki teklifi de değerlendirdik. İki takım arasında seçim yapmak zor da olsa ikinci seçeneğin bizim için daha doğru olacağına karar verdik. Tabi ki burada Cagliari ile de anlaşılması gerekiyordu" dedi.

Fenerbahçe ihtimalini duyunca oyuncunun çok heyecanlandığını söyleyen menajer, "Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali onu gerçekten çok heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

"İTALYA'DAN TEKLİF ALDIK"

Oyuncuyu Fenerbahçe ve Galatasaray dışında İtalya'dan Torino, Monza ve Salenitana'nın da istediğini ancak oyuncunun farklı bir deneyim yaşamak istediği için Fenerbahçe'yi seçtiğini de sözlerine ekledi.

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