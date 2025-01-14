Pedro Malheiro tarihe geçti!

Trabzonspor'da hat-trick yapan ilk bek Pedro Malheiro oldu. Trabzonspor, Bosingwa ve Pereira'ya da atıfta bulunarak "Portekizli sağ bek, nefis" paylaşımı yaptı

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pedro Malheiro tarihe geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2025 13:13
Trabzonspor sezon başında Boavista takımından 2 milyon euro'ya satın aldığı Pedro Malheiro, Antalyaspor maçında 3 golle şov yaptı.

23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor tarihinde hat-trick yapan ilk bek oldu. Bu sezon ligde 17 maça çıkan ve 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Malheiro, Bosingwa ve Pereira'dan sonra üçüncü Portekizli sağ bek olarak kendini ispatladı. Trabzonspor, Bosingwa ve Pereira'ya da atıfta bulunarak, "Portekizli sağ bek, nefis" paylaşımı yaptı.

İLK KAFA GOLÜ

Malheiro, 3 isabetli şutunda da golü bulurken, 3 başarılı çalım ve 3 sahipsiz top kazanma başarısı ile müthiş bir istatistik sergiledi. 23 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde Egemen Korkmaz'dan (Eylül 2009- Başakşehir'e karşı) sonra Trabzonspor formasıyla hat-trick yapan ilk savunma oyuncusu oldu. Kariyerindeki ilk kafa golünü de Antalya'a karşı kaydetmiş oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery