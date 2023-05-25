Pavard için karar vakti! Ayrılık gelebilir

Bayern münih'in başarılı futbolcusu Benjamin Pavard, flaş bir karar alabilir.



Fransız basınında yer alan habere göre; Pavard, kariyerini başka bir takımda sürdürebilir.



Geleceğiyle ilgili henüz kararını vermeyen oyuncu ile Real Madrid, Manchester United ve Liverpool ilgileniyor.



Başarılı oyuncunun Bayern ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Alman devi yeni sözleşme görüşmelerini sürdürse de oyuncunun kararını henüz vermediği aktarıldı.



Eğer Bayern, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamazsa yazın oyuncuya gelecek olan teklifleri değerlendirecek.



