Paulista, Solskjaer'den forma bekliyor

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Gabriel Paulista, Uduokhai ve Emirhan'ın uyumlu görüntüsünün arkasında, teknik direktör Solskjaer'den forma bekleyecek.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Paulista, Solskjaer'den forma bekliyor
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05 Mart 2025 10:56
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Gabriel Paulista tamamen iyileşti.

Emirhan ve Uduokhai'nin son haftalardaki uyumu dikkati çekerken, Ole Gunnar Solskjaer'in kadro tercihi stoperde değişiklik yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

KARTAL'DA EKSİK YOK

Beşiktaş'ta iki günlük iznin ardından pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı.

Çalışmaya sakatlığı devam eden Necip Uysal dışında bütün oyuncular katıldı. Beşiktaş'ta hazırlıklar bugün yapılacak idmanla devam edecek.

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