Paul Pierce, Los Angeles'ta alkollü araç kullanma şüphesiyle gözaltına alındı

NBA'in eski yıldızlarından Paul Pierce, Los Angeles'ta 101 numaralı otoyolda yoğun trafikte aracında uyurken yakalandı ve alkollü araç kullanma (DUI) şüphesiyle gözaltına alındı.Pierce, daha sonra Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, 45 dakika boyunca hiç hareket etmeyen trafikte sıkıştığını ve bu nedenle uyuyakaldığını ifade etti.Olay, Salı günü Los Angeles'ta meydana geldi. California Otoyol Devriyesi (CHP) tarafından yapılan resmi açıklamada, "Görevliler, sürücüde alkol etkisine dair belirtiler gözlemledi ve DUI soruşturması başlattı. Pierce, Kaliforniya Araç Yasası'nın 23152(a) maddesini ihlal ettiği şüphesiyle gözaltına alındı ve CHP'nin Los Angeles Merkez ofisine götürüldü," denildi.Pierce, olayın ardından Instagram hesabında bir gönderi paylaşarak yaşananları kendi bakış açısından anlattı:ifadelerini kullandı.TMZ'nin haberine göre, eski oyuncu Range Rover marka SUV aracının sürücü koltuğunda uyur halde bulundu. Trafiğin, daha önce yaşanan başka bir kazadan ötürü tamamen durduğu ve yollar yeniden açıldığında Pierce'ın bu şekilde fark edildiği bildirildi.Pierce, yapılan incelemelerin ardından hafif suç (misdemeanor) kapsamında gözaltına alındı. Dosyanın Los Angeles Şehir Savcılığı tarafından inceleneceği açıklandı.1998 NBA Draftı'nda 10. sıradan seçilen Paul Pierce, 15 sezonluk kariyerinin büyük bölümünü Boston Celtics formasıyla (1998–2013) geçirdi. Ardından kısa süreli olarak Brooklyn Nets, Washington Wizards ve Los Angeles Clippers formaları giydi. 2017 yılında aktif basketbol kariyerini noktaladı.Pierce, 2008 yılında NBA şampiyonluğu yaşadı ve o sezon Finallerin En Değerli Oyuncusu seçildi. Kariyerinde 10 kez All-Star seçilen efsane isim, 2021 yılında Naismith Memorial Basketbol Onur Listesi'ne (Hall of Fame) dahil edildi.