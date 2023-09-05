Klutch Sports menajerlik ajansı CEO'su Rich Paul, Los Angeles Lakers süperstarı ve yakın arkadaşı LeBron James'in Michael Jordan'dan önce gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu söyledi.



Yakın zamanda 'Gil's Arena' isimli podcast'e konuk olan Paul, LeBron'un 'GOAT' oluşunun sebeplerini şu şekilde açıkladı:



"Mike, basketbolu sınırların ötesine taşımıştı. Kobe geldiğinde, Mike'ın silüeti gibiydi. Harikaydı. Ancak LeBron, 7 gün 24 saat, tüm spor mecralarında basketbolla ilgili geçerli bir fikir veremeyecek kişilerin bile görüşleriyle uğraşmak zorunda kalan ilk oyuncuydu.



Ayrıca, 'İşimi sizin istediğiniz şekilde değil, kendi bildiğim gibi yapacağım' gibi bir duruşu da vardı. Ki bilindiği gibi böyle şeyler pek sevilmez.



Ve bunun yüzünden bu spor dünyasında başarısızlığınızı yürekten arzulayan bir kitle ortaya çıkmış oldu. Mike böyle şeylerle asla uğraşmak zorunda kalmamıştı, çünkü onu en sert eleştiren kişi muhtemelen Peter Vecsey'di.



Bana göre LeBron'un boynuzları platindense, Michael Jordan'ınkiler de altındandır. Çünkü LeBron sürekli Mike'la kıyaslanmıştı. Mike kiminle kıyaslanıyordu peki?"



Henüz lisede olduğu zamandan beri kitlelerce GOAT beklentileri olan LeBron, lige girdiği zamandan itibaren yakından incelenen bir yıldızdı.



