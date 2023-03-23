LA Clippers yıldızı Paul George'a sağ dizine burkulma teşhisi konulduğu ve iki ila üç hafta sonra yeniden değerlendirileceği bildirildi.



Playofflardan önce dönmesi beklenmeyen George, sakatlığı Clippers'ın geçtiğimiz Salı günü Oklahoma City Thunder'a karşı kaybettiği maçta geçirmişti.



Clippers ile oynadığı dört sezonunun her birinde 60'tan az maça çıkmış olan George, bu sezon 56 maçta 23.8 sayı, 6.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalıyor.





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