Paul George, 2-3 hafta sonra yeniden değerlendirilecek

LA Clippers yıldızı Paul George'a sağ dizine burkulma teşhisi konulduğu ve iki ila üç hafta sonra yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Paul George, 2-3 hafta sonra yeniden değerlendirilecek
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23 Mart 2023 12:57
LA Clippers yıldızı Paul George'a sağ dizine burkulma teşhisi konulduğu ve iki ila üç hafta sonra yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Playofflardan önce dönmesi beklenmeyen George, sakatlığı Clippers'ın geçtiğimiz Salı günü Oklahoma City Thunder'a karşı kaybettiği maçta geçirmişti.

Clippers ile oynadığı dört sezonunun her birinde 60'tan az maça çıkmış olan George, bu sezon 56 maçta 23.8 sayı, 6.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalıyor.

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