NBA'nin en güçlü menajerlerinden Rich Paul, yıldız oyuncusu Anthony Davis'in Los Angeles Lakers'tan Dallas Mavericks'e Luka Doncic karşılığında takas edilmesine kendisinin de şaşırdığını açıkladı.



NBA All-Star Hafta Sonu'nda düzenlenen Gil's Arena podcast'inin canlı kaydında konuşan Klutch Sports Group CEO'su Paul, bu hamlenin nadir görülen bir durum olduğunu ve genellikle takasları önceden bildiğini belirtti.



"Bu genellikle iş birliğiyle yürütülen bir süreçtir," diyen Paul, "Yüzde 99.9 ihtimalle olup bitenleri önceden biliyorum. Ama bu sefer, biz dahil kimsenin haberi yoktu. Herkes için büyük bir şok oldu. Takasın içeriği de kimin dahil olduğu da sürprizdi." ifadelerini kullandı.



Paul ayrıca, Mavericks genel menajeri Nico Harrison'ın Davis'e olan ilgisinden haberdar olduğunu ancak takasın zamanlamasının kendisini şaşırttığını dile getirdi:



"AD'ye duyulan ilgiyi her zaman biliyordum, bu yüzden gittiği yer sürpriz olmadı. Ancak zamanlaması ve takasta kimlerin yer aldığı büyük bir şoktu. Böyle büyük hamleleri herkesin bilmesi mümkün değil. Herkesin haberdar olduğu bir senaryoda bu takas gerçekleşmeyebilirdi. Çünkü süreç uzar, farklı fikirler devreye girer ve iş karmaşık hale gelir."



Davis, Dallas formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.



