Patrick van Aanholt, kadroya döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u 2 lig maçının ardından kadroya aldı.
Ligin 10. haftasındaki Yukatel Kayserispor ve 11. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçlarının kadrosuna giremeyen Van Aanholt, Fatih Karagümrük müsabakasında yedek oturdu.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Mathias Ross, cezalı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir, mücadelenin kadrosuna alınmadı.
Ligin 10. haftasındaki Yukatel Kayserispor ve 11. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçlarının kadrosuna giremeyen Van Aanholt, Fatih Karagümrük müsabakasında yedek oturdu.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Mathias Ross, cezalı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir, mücadelenin kadrosuna alınmadı.