Patrick van Aanholt, kadroya döndü

Galatasaray'da Patrick van Aanholt, 2 haftalık aranın ardından Fatih Karagümrük maçıyla kadroya geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Patrick van Aanholt, kadroya döndü
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28 Ekim 2022 20:22
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u 2 lig maçının ardından kadroya aldı.

Ligin 10. haftasındaki Yukatel Kayserispor ve 11. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçlarının kadrosuna giremeyen Van Aanholt, Fatih Karagümrük müsabakasında yedek oturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Mathias Ross, cezalı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir, mücadelenin kadrosuna alınmadı.

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