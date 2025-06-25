Partey Arsenal'den ayrıldı, yerine Norgaard gündemde!

PARTEY SONRASI NORGAARD

Arsenal'de orta saha hattında önemli bir ayrılık yaşandı.İngiliz kulübünde 2020 yılından bu yana forma giyen Thomas Partey, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. 32 yaşındaki Ganalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 52 maça çıktı ve takımına 4 gol ve 3 asist ile katkıda bulundu.Partey'nin ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmak isteyen Arsenal, rotasını Premier Lig ekiplerinden Brentford'a çevirdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal'in, Brentford forması giyen Christian Norgaard için ilk temaslara başladığı öğrenildi.31 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Brentford formasıyla 35 maçta görev aldı ve takımına 6 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.Arsenal'in önümüzdeki günlerde Brentford ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Transferin olumlu seyretmesi halinde Norgaard, Thomas Partey'nin yerini dolduracak isim olarak kadroya katılacak.