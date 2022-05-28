Kulüpler bazında dünyanın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en büyüğü, bu akşam Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak final maçıyla belli olacak.



9.5 MİLYAR DOLAR!



Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da TSi 22.00'de başlayacak karşılaşma, EXXEN ve TV8'den naklen yayınlanacak. Dünyaca ünlü Forbes dergisine göre; toplamda 5.1 milyar dolarlık kulüp değeri bulunan Real Madrid ile 4.45 milyar dolarlık değere sahip Liverpool'un mücadelesi yaklaşık 2 milyar futbolseveri ekran başına kilitleyecek.



SİNİRBİLİMCİLER HAZIRLADI



Real Madrid ile Liverpool'un final maçında oyuncuların fiziksel güç ve yeteneklerinin yanı sıra, teknolojiler de yarışacak.



İki takım da zafere ulaşmak için Spor bilimlerinden azami ölçüde yararlanıyor. Liverpool'da futbolcular, son 2 yılda olduğu gibi Devler Ligi finaline de sinirbilimcilerle hazırlandı. Başlarına elektrot takılan futbolcuların verdiği tepkiler ölçüldü. Alman sinirbilimcilerin geliştirdiği teknolojiyle duran toplarda futbolcuların odaklanması ve sakin kalması amaçlanıyor.



Real Madrid de stada 40 dakikalık mesafede son teknoloji ile donatılmış tesiste gizlilik içinde hazırlandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ