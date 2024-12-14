Paris Basketbol'un serisi bitti! İşte EuroLeague puan durumu

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY EuroLeague'de Fransız temsilcisi Paris Basketbol, 10 hafta sonra yenilmesine rağmen liderliğini devam ettirdi.
Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 15. hafta maçlarına perşembe ve cuma günleri çıktı.
EuroLeague'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Anadolu Efes, zorlu maçta son şampiyon Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'la karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 26 sayı farkla 93-67 mağlup etti.
Ligde 8. galibiyetini alan Anadolu Efes, haftayı 7. sıraya yükselerek tamamladı. Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise üst üste 2'inci toplamda da 7'nci yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Beko ise sahasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini yaşadı ve İstanbul'da rakibine 30 sayı farkla 99-69 mağlup oldu. Ligde 5. yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, haftayı 4. sırada bitirdi.
- Paris Basketbol'un serisi sona erdi
Paris Basketbol'un 10 maçlık galibiyet serisi sona ermesine rağmen liderliği sürdü.
Paris Basketbol, Fransız derbisinde LDLC ASVEL'e konuk oldu. Rakibine 98-93 mağlup olan Paris Basketbol, 10 maç sonra ilk yenilgisini aldı. Toplamda 4. yenilgisini yaşayan Fransız ekibi, 12. hafta devraldığı liderlik koltuğunda 15. haftada da kalmayı başardı.
- Haftanın MVP'si Leday
THY EuroLeague'de 15. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) EA7 Emporio Armani Milan'ın ABD'li uzunu Zach Leday oldu.
EA7 Emporio Armani Milan'ın, deplasmanda Barcelona'yı 94-81 yendiği maçta Leday, kariyer rekoru kırarak 33 sayı attı. Leday, 37 verimlilik puanı alarak da haftanın MVP'si olmayı başardı.
- Sonuçlar ve puan durumu
Ligde 15. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa): 69-99
ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 90-91
Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 81-82
Real Madrid (İspanya) -Zalgiris (Litvanya): 83-92
Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail): 98-93
Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 93-67
Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 81-94
Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan): 87-73
LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa): 98-93
Puan durumu:
- Ligde ilk yarı çift maç haftasıyla tamamlanacak
THY EuroLeague'nde sezonun ilk yarısı çift maç haftasıyla tamamlanacak.
Ligde 16. hafta maçları 17, 18 Aralık, 17. hafta karşılaşmaları ise 19-20 Aralık'ta oynanacak.
THY EuroLeague'nde gelecek hafta oynanacak maçların programı şöyle:
16. Hafta:
17 Aralık Salı:
21.00 Monaco-Bayern Münih (Salle Gaston Medecin)
22.05 Maccabi Playtika-Baskonia (Aleksandar Nikolic)
22.15 Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan (OAKA Altion)
22.30 Paris Basketbol-Real Madrid (Adidas Arena)
22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko (Palau Balugrana)
22.45 Partizan-LDLC ASVEL (Belgrad Arena)
22.45 ALBA Berlin-Zalgiris (Uber Arena)
18 Aralık Çarşamba:
20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Basketbol Gelişim Merkezi)
22.15 Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna (Barış ve Dostluk)
17. Hafta:
19 Aralık Perşembe:
20.45 Panathinaikos AKTOR-Baskonia (OAKA Altion)
22.30 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko (Adidas Arena)
22.45 Real Madrid-Monaco (Wizink Center)
20 Aralık Cuma:
20.30 Anadolu Efes-Partizan (Basketbol Gelişim Merkezi)
21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL (Zalgirio Arena)
22.00 Virtus Segafredo Bologna-Barcelona (Virtus Sagafredo Arena)
22.00 Olympiakos-ALBA Berlin (Barış ve Dostluk)
22.30 Kızılyıldız-Maccabi (Belgrad Arena)
23.00 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih (Unipol Forum)
Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 15. hafta maçlarına perşembe ve cuma günleri çıktı.
EuroLeague'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Anadolu Efes, zorlu maçta son şampiyon Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'la karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 26 sayı farkla 93-67 mağlup etti.
Ligde 8. galibiyetini alan Anadolu Efes, haftayı 7. sıraya yükselerek tamamladı. Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise üst üste 2'inci toplamda da 7'nci yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Beko ise sahasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırladı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini yaşadı ve İstanbul'da rakibine 30 sayı farkla 99-69 mağlup oldu. Ligde 5. yenilgisini alan Fenerbahçe Beko, haftayı 4. sırada bitirdi.
- Paris Basketbol'un serisi sona erdi
Paris Basketbol'un 10 maçlık galibiyet serisi sona ermesine rağmen liderliği sürdü.
Paris Basketbol, Fransız derbisinde LDLC ASVEL'e konuk oldu. Rakibine 98-93 mağlup olan Paris Basketbol, 10 maç sonra ilk yenilgisini aldı. Toplamda 4. yenilgisini yaşayan Fransız ekibi, 12. hafta devraldığı liderlik koltuğunda 15. haftada da kalmayı başardı.
- Haftanın MVP'si Leday
THY EuroLeague'de 15. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) EA7 Emporio Armani Milan'ın ABD'li uzunu Zach Leday oldu.
EA7 Emporio Armani Milan'ın, deplasmanda Barcelona'yı 94-81 yendiği maçta Leday, kariyer rekoru kırarak 33 sayı attı. Leday, 37 verimlilik puanı alarak da haftanın MVP'si olmayı başardı.
- Sonuçlar ve puan durumu
Ligde 15. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa): 69-99
ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 90-91
Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 81-82
Real Madrid (İspanya) -Zalgiris (Litvanya): 83-92
Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail): 98-93
Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 93-67
Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 81-94
Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan): 87-73
LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa): 98-93
Puan durumu:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Paris Basketbol
|15
|11
|4
|1304
|1242
|62
|26
|2
|Monaco
|15
|10
|5
|1302
|1214
|88
|25
|3
|Bayern Münih
|15
|10
|5
|1345
|1313
|32
|25
|4
|Fenerbahçe Beko
|15
|10
|5
|1183
|1175
|8
|25
|5
|Olympiakos
|15
|9
|6
|1273
|1218
|55
|24
|6
|EA7 Emporio Armani Milan
|15
|9
|6
|1316
|1286
|30
|24
|7
|Zalgiris
|15
|9
|6
|1150
|1131
|19
|24
|8
|Kızılyıldız
|15
|8
|7
|1260
|1216
|44
|23
|9
|Anadolu Efes
|15
|8
|7
|1270
|1244
|26
|23
|10
|Panathinaikos AKTOR
|15
|8
|7
|1260
|1257
|3
|23
|11
|Barcelona
|15
|8
|7
|1261
|1262
|-1
|23
|12
|Partizan
|15
|7
|8
|1224
|1213
|11
|22
|13
|Real Madrid
|15
|6
|9
|1227
|1232
|-5
|21
|14
|Baskonia
|15
|6
|9
|1165
|1196
|-31
|21
|15
|LDLC ASVEL
|15
|6
|9
|1239
|1286
|-47
|21
|16
|Maccabi Playtika
|15
|4
|11
|1268
|1322
|-54
|19
|17
|Virtus Segafredo Bologna
|15
|3
|12
|1203
|1267
|-64
|18
|18
|ALBA Berlin
|15
|3
|12
|1183
|1359
|-176
|18
- Ligde ilk yarı çift maç haftasıyla tamamlanacak
THY EuroLeague'nde sezonun ilk yarısı çift maç haftasıyla tamamlanacak.
Ligde 16. hafta maçları 17, 18 Aralık, 17. hafta karşılaşmaları ise 19-20 Aralık'ta oynanacak.
THY EuroLeague'nde gelecek hafta oynanacak maçların programı şöyle:
16. Hafta:
17 Aralık Salı:
21.00 Monaco-Bayern Münih (Salle Gaston Medecin)
22.05 Maccabi Playtika-Baskonia (Aleksandar Nikolic)
22.15 Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan (OAKA Altion)
22.30 Paris Basketbol-Real Madrid (Adidas Arena)
22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko (Palau Balugrana)
22.45 Partizan-LDLC ASVEL (Belgrad Arena)
22.45 ALBA Berlin-Zalgiris (Uber Arena)
18 Aralık Çarşamba:
20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Basketbol Gelişim Merkezi)
22.15 Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna (Barış ve Dostluk)
17. Hafta:
19 Aralık Perşembe:
20.45 Panathinaikos AKTOR-Baskonia (OAKA Altion)
22.30 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko (Adidas Arena)
22.45 Real Madrid-Monaco (Wizink Center)
20 Aralık Cuma:
20.30 Anadolu Efes-Partizan (Basketbol Gelişim Merkezi)
21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL (Zalgirio Arena)
22.00 Virtus Segafredo Bologna-Barcelona (Virtus Sagafredo Arena)
22.00 Olympiakos-ALBA Berlin (Barış ve Dostluk)
22.30 Kızılyıldız-Maccabi (Belgrad Arena)
23.00 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih (Unipol Forum)