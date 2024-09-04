Parayı değil futbolu seçti: Kerem Aktürkoğlu

Eylül 2020'de imza attığı Galatasaray'dan tam 4 sene sonra aynı gün ayrılan Kerem Aktürkoğlu için Benfica 12 milyon Euro bonservis ödeyecek.
KAP'a yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün sonraki satıştan yüzde 10 pay alacağı detayı eklendi.
Kerem, 2011'de 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e giden Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın en yüksek bedelle sattığı ikinci yerli oyuncu oldu.
RUSYA'DAN GELEN TEKLİFE RET!
Kerem'in ayrılığındaki bir diğer detay ise oyuncunun kariyerini paranın önünde tutması oldu. Rus ekibi Spartak Moskova'nın ısrarla istediği futbolcu, yıllık 3 milyon Euro'yu aşan ücret ve bonusları kabul etmedi.
AVRUPA'YI TERCİH ETTİ
Bunun yerine Avrupa piyasasında olmayı seçen milli oyuncu, senelik en az 1 milyon dolar (34 milyon TL) eksiğine Benfica'yı seçti ve burayı da bir basamak olarak görüp Avrupa'nın 4 Büyük Ligi için ilk adımı attı.
KAP'a yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün sonraki satıştan yüzde 10 pay alacağı detayı eklendi.
Kerem, 2011'de 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e giden Arda Turan'ın ardından Galatasaray'ın en yüksek bedelle sattığı ikinci yerli oyuncu oldu.
RUSYA'DAN GELEN TEKLİFE RET!
Kerem'in ayrılığındaki bir diğer detay ise oyuncunun kariyerini paranın önünde tutması oldu. Rus ekibi Spartak Moskova'nın ısrarla istediği futbolcu, yıllık 3 milyon Euro'yu aşan ücret ve bonusları kabul etmedi.
AVRUPA'YI TERCİH ETTİ
Bunun yerine Avrupa piyasasında olmayı seçen milli oyuncu, senelik en az 1 milyon dolar (34 milyon TL) eksiğine Benfica'yı seçti ve burayı da bir basamak olarak görüp Avrupa'nın 4 Büyük Ligi için ilk adımı attı.