Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.
Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların üçüncü gününü Çin, 12 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya olmak toplam 25 madalyayla ilk sırada bitirdi.
Türkiye, oyunların üçüncü gününde para tekvandoda 1 altın, 2 gümüş, para masa tenisinde de 1 bronz madalya aldı.
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6'ya yükseldi ve ay-yıldızlılar üçüncü günü 14. sıraya yükselerek tamamladı.
Madalya sıralaması
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 30 Ağustos'ta madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:
Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların üçüncü gününü Çin, 12 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya olmak toplam 25 madalyayla ilk sırada bitirdi.
Türkiye, oyunların üçüncü gününde para tekvandoda 1 altın, 2 gümüş, para masa tenisinde de 1 bronz madalya aldı.
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6'ya yükseldi ve ay-yıldızlılar üçüncü günü 14. sıraya yükselerek tamamladı.
Madalya sıralaması
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 30 Ağustos'ta madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1- Çin
|12
|9
|4
|25
|2- Büyük Britanya
|6
|6
|3
|15
|3- Brezilya
|5
|1
|6
|12
|4- Hollanda
|4
|1
|1
|6
|5- İtalya
|3
|2
|8
|13
|6- Avustralya
|3
|2
|2
|7
|7- Fransa
|2
|5
|2
|9
|8- Özbekistan
|2
|2
|2
|6
|9- Kolombiya
|2
|1
|1
|4
|10- Polonya
|2
|-
|1
|3
|14- TÜRKİYE
|1
|3
|2
|6
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