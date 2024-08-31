Paralimpik Oyunları madalya sıralamaları!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, üçüncü gün sonunda 6 madalyayla 14. sıraya yükseldi. Çin ise toplam 25 madalyayla liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paralimpik Oyunları madalya sıralamaları!
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31 Ağustos 2024 00:28
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların üçüncü gününü Çin, 12 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya olmak toplam 25 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Türkiye, oyunların üçüncü gününde para tekvandoda 1 altın, 2 gümüş, para masa tenisinde de 1 bronz madalya aldı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6'ya yükseldi ve ay-yıldızlılar üçüncü günü 14. sıraya yükselerek tamamladı.

Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 30 Ağustos'ta madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:

 

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1- Çin 12 9 4 25
2- Büyük Britanya 6 6 3 15
3- Brezilya 5 1 6 12
4- Hollanda 4 1 1 6
5- İtalya 3 2 8 13
6- Avustralya 3 2 2 7
7- Fransa 2 5 2 9
8- Özbekistan 2 2 2 6
9- Kolombiya 2 1 1 4
10- Polonya 2 - 1 3
14- TÜRKİYE 1 3 2 6
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