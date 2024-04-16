Paralimpik efsanesi Abdullah Öztürk'ün gözü yine altın madalyada

Son iki paralimpik oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris 2024'te de altın madalya alarak tarihe geçmek istiyor.



Abdullah Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rio 2016 ve Tokyo 2020'de aldığı şampiyonlukları korumak için Paris'e odaklandığını belirtti.



Paralimpik oyunlarında 2 altın, 1 bronz, dünya şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz, Avrupa şampiyonalarında ise 3 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya alarak Türk spor tarihine geçen Abdullah, "Hazırlık sürecim harika gidiyor. Şu ana kadar masa tenisi branşı olarak 6 kota aldık. Son turnuvada Polonya'da da şampiyon oldum. Yaklaşık 4 ay kaldı Paris'e. 2016 ve 2020'de şampiyon olduktan sonra adımı Türk spor tarihine altın harflerle yazdırmak adına üçüncü paralimpik şampiyonluğumu almak için var gücümle çalışıyorum. Rio ve Tokyo'dan çok daha fazla istiyorum." ifadelerini kullandı.



- "Rakiplerimin üzerinde baskı var"



Paris'e kadar çeşitli turnuvalara ve kamplara katılacaklarını aktaran milli sporcu, "Son şampiyon olmak benim değil, rakiplerimin üzerinde baskı yaratıyor. 16 yıldır üst düzey turnuvalarda ter döküyoruz. Olimpiyatlarda nasıl oynanır, nasıl madalya alınır, çok iyi biliyorum. Baskı yok üzerimde. Paris'te yüzde yüz madalya alacağım ama rengini altın yapmak istiyorum." diye konuştu.



Paris 2024'ten sonra aktif sporu bırakıp bırakmayacağına karar vereceğini vurgulayan 34 yaşındaki şampiyon sporcu, "Aktif sporda 16 yıl uzun bir süre. Eğer şampiyon olursam bırakmayı düşünebilirim. Eğer altın madalya gelmezse bakacağız. Ama bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Ülkemize yönetici olarak da hizmet etmek istiyorum. Sporun içinden asla kopamam. Bu camiaya yönetici olarak da hizmet edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni neslin arkadan geldiğini anlatan Abdullah, "Şu anda altyapı çalışmalarına çok önem veriliyor. Kadınlarda çok iyi bir nesil geliyor ama erkeklerde biraz istediğimiz düzeyde değiliz. Hocalarımız erkek sporcuların çıkması için de çok uğraşıyor. Los Angeles 2028'de mutlaka yeni erkek sporcularımız olacaktır. Biz Nesim Turan'la bıraksak bile arkadan inşallah yeni bir nesil gelecektir." diyerek sözlerini tamamladı.





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