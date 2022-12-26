Para-Karate Türkiye Şampiyonası, ilk kez gerçekleştirildi

Avrupa'da 8 yıldır resmi olarak yapılan para-karate şampiyonasının Türkiye'deki ilki, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Para-Karate Türkiye Şampiyonası, ilk kez gerçekleştirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2022 14:54
Para-Karate Türkiye Şampiyonası, ilk kez düzenlendi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 8 yıldır resmi olarak yapılan para-karate şampiyonasının Türkiye'deki ilki, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz tarafından takdim edildi.

Para-Karate Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular:

- Kata Erkek Bedensel Engelli

1. Berkay Uslu

2. Deniz Korudağ

3. Burakhan Yıldırım

- Kata Erkek Görme Engelli

1. Muhammed Karakaya

2. Mehmet Topal

3. Deniz Çaylak

- Kata Erkek Down Sendromlu

1. Doğukan Yelok

2. Muhammed Furkan Köseoğlu

3. Berkay Sarıarslan

- Kata Kadın Down Sendromlu

1. Sezen Kaya

- Kata Erkek Zihinsel Engelli

1. Oğuzcan Sıray

2. Batuhan Şeneker

3. Halid Enderun

3. Cumali Sıray

- Kata Kadın Zihinsel Engelli

1. Nesrin Cevatzade

2. Oya Ekici

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ