Para-Karate Türkiye Şampiyonası, ilk kez gerçekleştirildi

Para-Karate Türkiye Şampiyonası, ilk kez düzenlendi.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 8 yıldır resmi olarak yapılan para-karate şampiyonasının Türkiye'deki ilki, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz tarafından takdim edildi.
Para-Karate Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular:
- Kata Erkek Bedensel Engelli
1. Berkay Uslu
2. Deniz Korudağ
3. Burakhan Yıldırım
- Kata Erkek Görme Engelli
1. Muhammed Karakaya
2. Mehmet Topal
3. Deniz Çaylak
- Kata Erkek Down Sendromlu
1. Doğukan Yelok
2. Muhammed Furkan Köseoğlu
3. Berkay Sarıarslan
- Kata Kadın Down Sendromlu
1. Sezen Kaya
- Kata Erkek Zihinsel Engelli
1. Oğuzcan Sıray
2. Batuhan Şeneker
3. Halid Enderun
3. Cumali Sıray
- Kata Kadın Zihinsel Engelli
1. Nesrin Cevatzade
2. Oya Ekici
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 8 yıldır resmi olarak yapılan para-karate şampiyonasının Türkiye'deki ilki, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz tarafından takdim edildi.
Para-Karate Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular:
- Kata Erkek Bedensel Engelli
1. Berkay Uslu
2. Deniz Korudağ
3. Burakhan Yıldırım
- Kata Erkek Görme Engelli
1. Muhammed Karakaya
2. Mehmet Topal
3. Deniz Çaylak
- Kata Erkek Down Sendromlu
1. Doğukan Yelok
2. Muhammed Furkan Köseoğlu
3. Berkay Sarıarslan
- Kata Kadın Down Sendromlu
1. Sezen Kaya
- Kata Erkek Zihinsel Engelli
1. Oğuzcan Sıray
2. Batuhan Şeneker
3. Halid Enderun
3. Cumali Sıray
- Kata Kadın Zihinsel Engelli
1. Nesrin Cevatzade
2. Oya Ekici
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