Para-Karate Türkiye Şampiyonası, ilk kez gerçekleştirildi

Para-Karate Türkiye Şampiyonası, ilk kez düzenlendi.



Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 8 yıldır resmi olarak yapılan para-karate şampiyonasının Türkiye'deki ilki, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.



Dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz tarafından takdim edildi.



Para-Karate Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular:



- Kata Erkek Bedensel Engelli



1. Berkay Uslu



2. Deniz Korudağ



3. Burakhan Yıldırım



- Kata Erkek Görme Engelli



1. Muhammed Karakaya



2. Mehmet Topal



3. Deniz Çaylak



- Kata Erkek Down Sendromlu



1. Doğukan Yelok



2. Muhammed Furkan Köseoğlu



3. Berkay Sarıarslan



- Kata Kadın Down Sendromlu



1. Sezen Kaya



- Kata Erkek Zihinsel Engelli



1. Oğuzcan Sıray



2. Batuhan Şeneker



3. Halid Enderun



3. Cumali Sıray



- Kata Kadın Zihinsel Engelli



1. Nesrin Cevatzade



2. Oya Ekici





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