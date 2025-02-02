Para Badminton Türkiye Şampiyonası Çorum'da sona erdi

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 il ve 32 kulüpten 73 sporcu katıldı.



Üç gün süren şampiyonada final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.



Türkiye Badminton Federasyonu Aşbaşkanı Zafer Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada derece yapan sporcuların milli takım kampına katılarak Paralimpik Oyunlarına hazırlanacağını söyledi.



Şampiyonada yedinci Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Milli Sporcu Emine Seçkin ise WH2 Tekerlekli Sandalye kategorisinde yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"İlk paralimpik oyunculardan bir tanesiyim. Kendi kategorimizde yedinci kez Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene İstanbul'da yapılacak Para Badminton Avrupa Şampiyonumuz var, onun için çok yoğun çalışmalara devam ediyorum. Hedefimde Tokyo 2025 ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları var. Yoğun antrenmanlar olmak kaydıyla ve federasyonumuzun bize sunduğu imkanlar dahilinde hedefimize devam edip bayrağımızı en üst seviyelere taşımak için çalışacağız"



Şampiyonanın ardından Türkiye Badminton Federasyonu Aşbaşkanı Zafer Şahin şampiyonaya ev sahipliği yapan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e plaket takdim etti.



