Para Badminton Dünya Şampiyonası başlıyor

Milli sporcuların da mücadele edeceği Para Badminton Dünya Şampiyonası, yarın Tayland'da başlayacak.
Pattaya kentinde 20-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya 6 milli para badmintoncu katılacak.
Türkiye'yi organizasyonda İlker Tuzcu, Emine Seçkin, Halime Yıldız, Tuğçe Çelik, Mustafa Tuğra Nur ve Zehra Bıyık temsil edecek.
Pattaya kentinde 20-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya 6 milli para badmintoncu katılacak.
Türkiye'yi organizasyonda İlker Tuzcu, Emine Seçkin, Halime Yıldız, Tuğçe Çelik, Mustafa Tuğra Nur ve Zehra Bıyık temsil edecek.
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