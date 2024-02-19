Para Badminton Dünya Şampiyonası başlıyor

Para Badminton Dünya Şampiyonası salı günü Tayland'da başlayacak. Şampiyonaya 6 milli sporcu katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Para Badminton Dünya Şampiyonası başlıyor
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19 Şubat 2024 14:16
Milli sporcuların da mücadele edeceği Para Badminton Dünya Şampiyonası, yarın Tayland'da başlayacak.

Pattaya kentinde 20-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya 6 milli para badmintoncu katılacak.

Türkiye'yi organizasyonda İlker Tuzcu, Emine Seçkin, Halime Yıldız, Tuğçe Çelik, Mustafa Tuğra Nur ve Zehra Bıyık temsil edecek.

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