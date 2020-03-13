Paderbornlu savunmacıda koronavirüs çıktı

Bundesliga ekiplerinden Paderbornlu Luca Kilian'da koronavirüs çıktığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; scp07.de
Paderbornlu savunmacıda koronavirüs çıktı
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13 Mart 2020 23:15
Bundesliga ekiplerinden Paderborn, 20 yaşındaki stoper Luca Kilian'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sakatlığı nedeniyle bir süredir kadroda yer almadığı belirtilirken Luca Kilian'ın testinin pozitif çıktığını ve resmi kurumlarla iletişim halinde olarak oyuncunun karantinaya alındığı duyuruldu.

Kulüp Müdürü Martin Przondziono yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın ve kulüp çalışanlarının sağlığı her zaman önceliğimiz olmaya devam ediyor. Hastalığı kontrol altında tutmak ve futbolcularımız ile personelimize en iyi tıbbi desteği sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kilian, Bundesliga'da koronavirüs kapan ilk oyuncu oldu.

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