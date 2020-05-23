Paderborn alt lige bir adım daha yaklaştı

Bundesliga'nın 27. haftasında Paderborn ile Hoffenheim 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Paderborn alt lige bir adım daha yaklaştı
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23 Mayıs 2020 18:23
Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Paderborn ile Hoffenheim, Benteler Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelede konuk ekip Hoffenheim, 4. dakikada Robert Skov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Paderborn ise, 9. dakikada Dennis Srbeny'nin golüyle eşitliği yakaladı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Hoffenheim, 36 puanla 9. sırada kalırken; Paderborn ise 18 puanla son sırada kaldı ve küme düşmeye bir adım daha yaklaştı.

Bundesliga'nın 28. haftasında Paderborn, Augsburg'a konuk olacak. Hoffenheim ise; sahasında FC Köln'ü ağırlayacak.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT EDİLDİ

Her Bundesliga maçında olduğu gibi, bu maçta da oyuncuların ateşleri stada girişleri sırasında ölçüldü ve yedek oyuncular arasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.





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