Paderborn alt lige bir adım daha yaklaştı

Bundesliga'da 27. hafta mücadelesinde Paderborn ile Hoffenheim, Benteler Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Mücadelede konuk ekip Hoffenheim, 4. dakikada Robert Skov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Paderborn ise, 9. dakikada Dennis Srbeny'nin golüyle eşitliği yakaladı.Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Bu sonuçla Hoffenheim, 36 puanla 9. sırada kalırken; Paderborn ise 18 puanla son sırada kaldı ve küme düşmeye bir adım daha yaklaştı.Bundesliga'nın 28. haftasında Paderborn, Augsburg'a konuk olacak. Hoffenheim ise; sahasında FC Köln'ü ağırlayacak.Her Bundesliga maçında olduğu gibi, bu maçta da oyuncuların ateşleri stada girişleri sırasında ölçüldü ve yedek oyuncular arasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.