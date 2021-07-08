Özil, çocukları 'mesut' etti

Dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla dikkat çeken Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Mesut Özil, yine çocukların iyilik meleği oldu.

BigShoe adındaki yardım derneği altında her ay farklı ülkede ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Özil, bu ay ise Manchester City'nin yıldızı Oleksandr Zinchenko ile birlikte Ukrayna'daki çocukların ameliyatını üstlendi. Çocuklar, Özil ve Zinchenko sayesinde sağlıklarına kavuştu. Her ay belirlenen ülkeye doktorlarla giden BigShoe ekibi, iki hafta boyunca çocuklarla ilgilenip, onların ameliyatlarını gerçekleştiriyor.

Aynı ekip bir sonraki ay ise yine farklı ülkelerdeki çocukların yardımına koşuyor. İlk olarak 2006 yılında yardımlarına başlayan dernek, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Mesut Özil'in 11 ihtiyaç sahibinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamasıyla ismini duyurdu. Dernek gelecek ay ise Kamerun'da belirlenen çocukların ameliyatlarını gerçekleştirecek.