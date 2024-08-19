Özgür Özel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Özgür Özel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü
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19 Ağustos 2024 16:12
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti.

Basına kapalı görüşmede Özel'e, Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Ali Koç, görüşmede Özgür Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti. 
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