İtalya Serie A'da Atalanta, Spezia ile deplasmanda karşı karşıa geldi. Alberto Picco'da oynanan karşılaşmayı Atalanta, 3-1'lik skorla kazandı.Atalanta, maçın 16. dakikasında Luis Muriel ile 1-0 öne geçti. Spezia bu gole 30. dakikada Daniele Verde ile karşılık verdi. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ikinci yarının başında oyuna dahil olurken, takımının 73. dakikada Berat Djimsiti ile 2-1 öne geçtiği golün asistini yaptı.Maçta son sözü söyleyen isim ise Mario Pasalic oldu. Hırvat futbolcu, 87. dakikada takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atalanta mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.Bu sonucun ardından Atalanta, ligde iki maç sonra kazandı ve puanını 59 yaptı. Spezia 33 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Milan deplasmanına gidecek. Spezia, Udinese ile karşılaşacak.