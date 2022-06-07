Ozan Tufan, adım adım Hull City'ye

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, yeniden İngiltere'ye transfer oluyor.



TRT Spor'un haberine göre, bir süredir 27 yaşındaki futbolcu için Hull City ile görüşmeler yapan Fenerbahçe, bonservis konusunda İngiliz ekibiyle büyük oranda anlaşma sağladı.



Ozan Tufan da, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp ile her konuda anlaşma sağladı ve transfer için artık takımlar arasındaki son pürüzlerin giderilmesini bekliyor.



WATFORD'A KİRALANMIŞTI



Fenerbahçe'de geçen sezon başında teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan, Premier Lig'den Watford'a kiralanmıştı. Watford'da süre almakta zorlanan 27 yaşındaki futbolcu, Pereira'nın da gitmesiyle devre arasındaki transfer döneminde yeniden sarı-lacivertlilere geri dönmüştü.



SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL SONA ERİYOR



2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan'ın, sarı-lacivertli kulüple mukavelesi ise gelecek yaz sona eriyor.







