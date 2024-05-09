Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları başladı

Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Oturarak Voleybol Süper Lig müsabakaları başladı
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09 Mayıs 2024 18:59
Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig 1. etap müsabakaları, Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 2 grupta oynanan müsabakalara, 10 takımdan yaklaşık 160 sporcu, yönetici ve teknik heyet katıldı.

Karabük'teki 1. etap mücadelelerinin ardından 2. etap ve final etapları, Osmaniye'de yapılacak.

1. etap müsabakaları, 11 Mayıs'ta sona erecek.

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