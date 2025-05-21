Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası B kategorisinde mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Stavanger kentindeki şampiyonada ilk maçını yarın ev sahibi Norveç ile yapacak.
Turnuvanın düzenleneceği kente ulaşan ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle (TSİ):
21 Mayıs Çarşamba:
20.00 Norveç-Türkiye
22 Mayıs Perşembe:
12.00 Türkiye-Çekya
23 Mayıs Cuma:
15.00 Çekya-Türkiye
19.15 Türkiye-Norveç
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Stavanger kentindeki şampiyonada ilk maçını yarın ev sahibi Norveç ile yapacak.
Turnuvanın düzenleneceği kente ulaşan ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle (TSİ):
21 Mayıs Çarşamba:
20.00 Norveç-Türkiye
22 Mayıs Perşembe:
12.00 Türkiye-Çekya
23 Mayıs Cuma:
15.00 Çekya-Türkiye
19.15 Türkiye-Norveç
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