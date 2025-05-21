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Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası B kategorisinde mücadele edecek.

calendar 21 Mayıs 2025 01:40
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
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 Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası B kategorisinde mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Stavanger kentindeki şampiyonada ilk maçını yarın ev sahibi Norveç ile yapacak.

Turnuvanın düzenleneceği kente ulaşan ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle (TSİ):

21 Mayıs Çarşamba:

20.00 Norveç-Türkiye

22 Mayıs Perşembe:

12.00 Türkiye-Çekya

23 Mayıs Cuma:

15.00 Çekya-Türkiye

19.15 Türkiye-Norveç


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