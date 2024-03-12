NBA'in tecrübeli forveti Otto Porter Jr., ligde geçirdiği 11 yılın ardından emekli olduğunu duyurdu.



The Athletic'ten Shams Charania, Golden State Warriors'ın 2022'deki şampiyonluk takımının bir üyesi olan Porter Jr.'ın Pazartesi günü erken saatlerde Utah Jazz tarafından serbest bırakılacağını bildirmişti.



Porter Jr., aldığı kararla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Geçtiğimiz 11 yılda, ömür boyu hayalim olan NBA'de oynama hayalini gerçekleştirme şansına sahip oldum. Bu hayalim, NBA şampiyonluğunu kazanmakla sonlanmış oldu! Ne yazık ki vücudum kendimden beklediğim seviyede oynamama izin vermediği için, emekliye ayrılma kararı aldım."



2013 NBA Draftı'nda Washington Wizards tarafından üçüncü sıradan seçilmiş olan Porter, kariyeri boyunca 527 maçta forma giymiş ve 10.3 sayı, 4.9 ribaund, 1.5 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı.





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