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Osmanlıspor'a Fenerbahçe'den transfer

Başkent ekibi, Fenerbahçe'den kanat oyuncusu Beykan Şimşek'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Osmanlıspor'a Fenerbahçe'den transfer
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28 Temmuz 2018 17:24
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Fenerbahçe'den kanat oyuncusu Beykan Şimşek'i transfer etti.

Başkent ekibi, bir süredir takımla antrenmanlara çıkan ve dün Azerbaycan temsilcisi Zira'yla oynanan hazırlık maçında da forma giyen 23 yaşındaki Beykan Şimşek'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Beykan geçen sezon Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Osmanlıspor ayrıca kaleci Abdulaziz Demircan'ı da kadrosuna dahil etti. Yeniden Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Ankara ekibi, daha önce de Ousmane N'diaye, Salih Zafer Kurşunlu, Ali Ülgen, Barış Zeren ve Furkan Yaman'ı transfer etmişti.

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