Osman Zeki Korkmaz'dan maç sonu flaş açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, üstün oynayan taraf olmalarına karşın maçın rakiplerine ikram edildiğini ileri sürdü.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, Hatayspor deplasmanında alınan galibiyetin ardından Fatih Karagümrük karşısına da galibiyet için çıktıklarını söyledi.Takımın küme düşmesinin kesinleşmesiyle ilgili olarak konuşan Korkmaz, şöyle devam etti:Başkan Ecmel Sarıalioğlu'nun maçın ardından soyunma odasına geldiğini de sözlerine ekleyen Korkmaz, şunları kaydetti:Maç içinde futbolcuları Simon Deli'nin sahadan çıkmak istemesiyle ilgili de konuşan Korkmaz,ifadelerini kullandı.