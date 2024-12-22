Osimhen, Süper Lig'de boş geçmiyor!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 12 gole etki etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhen, Süper Lig'de boş geçmiyor!
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22 Aralık 2024 16:32
Son güncelleme 22 Aralık 2024 17:40
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Kayserispor ile oynanan maçta 4. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve takımını öne geçirdi.

Osimhen, bu golüyle birlikte Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 11 gole etki etti.

Nijeryalı yıldız, 71. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Süper Lig'de 11 maçta 12 gollük katkı sağladı.

Osimhen, bu maçlarda 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

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