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Osimhen - Icardi yoksa Torreira var!

Galatasaray, Lazio ile oynadığı hazırlık maçında Lucas Torreira'nın 2 golüyle 2-2 berabere kaldı.

calendar 02 Ağustos 2025 23:02 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 23:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen - Icardi yoksa Torreira var!
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Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Galatasaray, 10. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle öne geçti.

Lazio, 33. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Mattia Zaccagni, 45+1. dakikada konuk ekibi öne geçirdi.


Lucas Torreira, 75. dakikada bir kez sahneye çıktı ve skoru eşitledi.

Galatasaray, 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep deplasmanında Süper Lig'e başlayacak.

LEROY SANE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray mücadeleye 'Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Jakobs, Sallai' ilk 11'iyle başladı.

Konuk Lazio ise 'Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Cancellieri, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos' 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane ilk kez 11'de forma giydi. Lazio maçına ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 62 dakikada sahada kaldı. Öte yandan Sane, Strasbourg maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

HAZIRLIK MAÇLARINDA İLK KEZ KAZANAMADI

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

Galatasaray, bu sonuçla hazırlık maçlarında ilk kez kazanamadı.

MAÇ ÖNCESİ İMZA TÖRENİ

Galatasaray, bu yaz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen ve Leroy Sane için Galatasaray – Lazio maçı öncesi imza töreni düzenledi. İmza töreni öncesi Galatasaray'ın bu sezon giyeceği alternatif forması da tanıtıldı.

Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da yer aldı. Başkan Özbek sahneye çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla ve yoğun alkışla eşlik etti.

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