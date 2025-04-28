Osimhen'den Dzeko'nun maske sözleri için yanıt!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Eyüpspor maçının ardından maskesi ve Edin Dzeko'nun sözleriyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhen'den Dzeko'nun maske sözleri için yanıt!
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28 Nisan 2025 00:03
Son güncelleme 28 Nisan 2025 00:08
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Eyüpspor maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Edin Dzeko'nun maske ile oynamakla ilgili sözleri hatırlatılan Osimhen, "Sen uzun süredir maske ile oynuyorsun. Sen maske ile oynarken farklı hissediyor musun?" sorusunun ardından, "Ben neredeyse 4 yıldır maske ile oynuyorum. Ben alıştım artık." yanıtını verdi.

EDIN DZEKO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko da bu sezon burnunun kırılmasının ardından bir süre maske ile oynamak zorunda kalmıştı. Gaziantep FK maçına maskesiz çıkan ve fileleri havalandıran Dzeko, bu durumla ilgili, "Daha iyi hissediyorum maskesiz. Normalde bunu takmam gerekiyor. Burnum tam anlamda iyileşmedi. Bunu kullanmam gerekiyor ama daha fazla takmak istemedim. Maskeyle oynamak farklı hissediyor. İlk kez maskesiz oynadım ve golümü attım. Maskeler ve korumalar varken gol atamıyordum. Bunları çıkarınca goller attım." sözlerini sarf etmişti.

BU SEZON REKOR KIRDI!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda bu sezon 36 maçta 31 gol attı ve 8 asist yaptı.

Galatasaray'da 31 gol atan Osimhen, kariyerindeki en golcü sezonu tekrarladı. Nijeryalı futbolcu, daha önce de 2022-2023 sezonunda Napoli'de 31 kez gol sevinci yaşamıştı.

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