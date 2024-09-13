Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa'dan Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda kadroda bulunan Kolombiyalı file bekçisi Oscar Cordoba'nın siyah-beyazlı kadın futbol takımında görev alan kaleci kızı Vanessa Cordoba, ailece kendilerini her zaman Beşiktaşlı hissettiklerini söyledi.AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vanessa Cordoba, İstanbul'da çocuk yaşlarda yaşasa da Beşiktaş'ın her zaman hayatlarında yer aldığını belirterek,diye konuştu.Beşiktaş'a transferine değinen Kolombiyalı kaleci, o dönemki idarecilerden Necmettin Çelikhan'ın kendisiyle temas kurduğunu kaydederek,ifadelerini kullandı.Kendisi için yeni bir maceraya başladığını aktaran Cordoba,şeklinde konuştu.İstanbul'dan ayrı kaldığı sürede Türkiye'yi özlediğini söyleyen Vanessa Cordoba,açıklamasında bulundu.Kalecilik kariyerine başlamasında babasının payı olduğunu da aktaran siyah-beyazlı oyuncu, şunları kaydetti:Babası Cordoba'yla kalecilik üzerine konuşmalar yaptıklarını anlatan Vanessa,değerlendirmesinde bulundu.Babasının kaleciliği döneminde henüz çocuk olduğunu belirten Cordoba, 100. yıl kutlamalarında kesilen büyük pastayı unutamadığını belirterek,şeklinde konuştu.Röportajın gerçekleştiği Beşiktaş Müzesi'ndeki eski fotoğraflara bakarak hatıralarını canlandıran Vanessa Cordoba," ifadelerini kullandı.Babasının kendisini izlemeye geleceğini kaydeden Cordoba, ülkesi Kolombiya ile Türkiye'nin birbirine çok benzediğini belirtti.Hem kadın hem erkek takımının sezonu şampiyonlukla bitirmesini temenni en Vanessa Cordoba, "diyerek sözlerini tamamladı.