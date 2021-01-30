Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri ve ilk kez sarı-lacivertli formayı giydiği maçın sonrasında konuştu.



Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Osayi-Samuel, "Kazanmak her zaman birinci ve en önemli şey. Oynamak için buradayım. 20 dakika olsa da oynadım ve tabii ki heyecanlıydım. Uyumu sağlarsak takım olarak gelişmiş olacağız, hep vurguladığım şey budur." dedi.



Taraftarlara mesaj yollayan genç oyuncu, "Taraftarlardan çok mesaj aldım, çok motive oldum. Bu beni çok mutlu etti. Umarım taraftarların bu desteği beni daha iyi bir oyuncu yapacak ve onlara daha çok keyif vereceğim." ifadelerini kullandı.



