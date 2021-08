Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, HJK Helsinki'yi 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.



Eksiklerin üzerine gideceklerini belirten Osayi, "Galibiyetler her zaman güzel, bizi mutlu ediyor. Bu tip sonuçlar geldiğinde kendinizi güvende hissediyorsunuz. Daha iyi olmalıyız, geliştirmemiz gereken noktalar var. Kolektif oyunu geliştirmeliyiz. Her maçı ciddiye alıp, idman sahasına dönüp çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



Taraftarlara daha iyi olduğunu göstermek için mücadele verdiğini kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, "Bugünkü atmosfer çılgıncaydı. Seyircilerle oynamak her zaman güven verir, kendini ifade etmeni kolaylaştırır. Benim için de öyleydi. Ne kadar iyi olduğunuzu, daha iyi olabileceğinizi taraftarlara göstermek istiyorsunuz. Bu sizin için harika oluyor. Ne kadar iyi olduğumu beni izleyenlere göstermek istiyorum, kapasitemi biliyorum. Bazen yüksek sesten birbirimizi duyamadığımız oldu ama benim için güzel bir akşamdı." ifadelerini kullandı.