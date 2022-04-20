Osayi-Samuel'e milli müjde! Haber bekliyor

Fenerbahçe'de sağ bekte gösterdiği performansla göz dolduran Osayi Samuel milli takımdan davet bekliyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel'e milli müjde! Haber bekliyor
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20 Nisan 2022 10:37
Bu sezon evrildiği sağ bekte müthiş bir performans sergileyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'ndan davet bekliyor.

Bu sezon evrildiği sağ bekte müthiş bir performans sergileyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'ndan davet bekliyor. Milli Takım kurmayları, 24 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. Osayi'nin kısa süre içinde davet alacağı öğrenildi. Osayi, Fenerbahçe'de 59 maça çıktı. 3 gol attı, 6 asist yaptı.

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